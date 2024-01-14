 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı farklı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı farklı mağlup etti

NBA'de Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 145-113 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Jaylen Brown ve Jayson Tatum'ın performansıyla öne çıkan Celtics, kulüp rekoru kırdı. Öte yandan, LeBron James'in yokluğunda Los Angeles Lakers, Utah Jazz'a 132-125 mağlup oldu.

Boston Celtics, sahasında Houston Rockets\'ı farklı mağlup etti
14.01.2024 - 10:12,
Abone Ol

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 145-113 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 32 sayı farkla mağlup eden Doğu Konferansı lideri Celtics, bu sezon sahasındaki 19 maçı da kazanarak kulüp rekoru kırdı.

Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaunt, Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Payton Pritchard 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Cam Whitemore 22 sayı, 7 ribaunt, Dillon Brooks 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı, 10 ribauntla oynadı.

LeBron'suz Lakers, deplasmanda Jazz'a yenildi

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-125 mağlup etti.

Jazz'da Lauri Markkanen 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Jordan Clarkson 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta ise D'Angelo Russell 39 sayı, 8 asist, Austin Reaves 19 sayı, 4 ribaunt, Rui Hachimura 17, Anthony Davis 15 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, sahasında Chicago Bulls'a 122-116 mağlup oldu.

Sonuçlar

Boston Celtics-Houston Rockets: 145-113

Atlanta Hawks- Washington Wizards: 99-127

Milwaukee Bucks- Golden State Warriors: 129-118

Oklahoma City Thunder- Orlando Magic: 112-100

Memphis Grizzlies- New York Knicks: 94-106

Dallas Mavericks- New Orleans Pelicans: 108-118

San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 116-122

Utah Jazz- Los Angeles Lakers: 132-125

Kaynak: AA
YORUMLAR

Houston Rockets, Boston Celtics, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı farklı mağlup etti - Son Dakika


10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22
İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48
Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı

Son Dakika
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07 Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:21:34. #1.13#
SON DAKİKA: Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı farklı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement