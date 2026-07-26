Bouchouari: 'Takım Olarak Hazır Olacağız!' - Son Dakika
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Bouchouari: 'Takım Olarak Hazır Olacağız!'

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Trabzonspor'un Benjamin Bouchouari, hazırlık maçında gelişim sürecine odaklandıklarını ifade etti.

Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, lig başlamadan önce takım olarak hazır olacaklarına inandığını söyledi.

Bouchouari, Salzburg kentinde oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu, Avrupa tecrübesine sahip bir takıma karşı oynadıklarını ifade ederek, "Bu da demek oluyor ki gerçekten bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Avrupa kupalarında mücadele edeceğimiz için de iyi bir hazırlık maçı oldu diyebiliriz. Çok sıkı şekilde sezon hazırlığımız sürüyor. Hocamızın bizden beklediklerini yapmaya çalıştığımız bir maç oldu. Yeni oyunculara sahibiz. Her gün gelişmeye devam ettiğimiz bir hazırlık süreci geçirmekteyiz. " ifadesini kullandı.

Avusturya'da devam eden hazırlık sürecine ilişkin de konuşan Bouchouari, şunları söyledi:

"Bu hazırlık sürecinin iyi gittiğini söyleyebilirim. 3 hazırlık maçımız olacak bu periyotta. İlk maçımızı bugün oynadık. Çok önemli bir maça çıktığımızı söyleyebiliriz. Bizler için çok önemli olan bu hazırlık sürecinde günden güne gelişmek olacaktır. Bu hedef doğrultusunda günden güne geliştiğimizi söyleyebilirim. Fiziksel anlamda çok iyi çalışmalar geliştirmekteyiz. Takım olarak yeni arkadaşlarımızla iyi bir adaptasyon sürecindeyiz. Lig başlamadan önce de tüm takım olarak hazır olacağımızı düşünüyorum."

Genç oyuncu, yeni sezonda başarılı ve sakatlıksız bir dönem geçirmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Bir futbolcunun iyi bir performans göstermesi bir amaçtır. Benim de amaçlarım içerisinde en başta bu sezon çok iyi bir performans göstermek ve iyi bir sezon geçirmek yer alıyor. Geçen sezon hem bireysel hem takım olarak çok zorlu periyotlardan geçtik. Ama çok iyi zamanlarımız da oldu. Bu sezon dileğim çok iyi bir performans göstermek ve sakatlıksız bir şekilde sezonu tamamlamak." dedi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bouchouari: 'Takım Olarak Hazır Olacağız!' - Son Dakika

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