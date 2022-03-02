Böyle doğum günü kutlaması görülmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Böyle doğum günü kutlaması görülmedi

02.03.2022 13:57
Böyle doğum günü kutlaması görülmedi

1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur'a antrenman sonrası takım arkadaşları doğum gününü kutladı.

1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur'a antrenman sonrası takım arkadaşları doğum gününü kutladı. Aktemur'un önce kafasında yumurta kırdılar, ardından üzerinden bir paket un boşalttılar.

Bilecik 1. Amatör Lig b grubunda mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor'un başarılı kalecisi Mete Aktemur 26 yaşına girdi. Üzerinde kulübün logosu bulunan pasta yaptıran arkadaşı dün gece antrenman sonrası stat çıkışı ilk olarak Mete Aktemur kafasında yumurta kırdılar, ardından üzerinden bir paket un boşalttılar. Ardından pastayı üfleyen Aktemur, takım arkadaşları yöneticilerle hatıra fotoğraflı çektirdi. - BİLECİK

Böyle doğum günü kutlaması görülmedi
Böyle doğum günü kutlaması görülmedi

YORUMLAR
500
Kaymakam Ünal başarılı sporcuları ağırladı Kaymakam Ünal başarılı sporcuları ağırladı Bilecik'te okullar arası yıldız erkekler futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi Bilecik'te okullar arası yıldız erkekler futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi

Amatör Lig, Osmaneli, Bilecik, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Böyle doğum günü kutlaması görülmedi - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:11 Florida'da hız yaptığı için polise yakalandı, Putin'i suçladı: Meğer nükleer savaştan kaçıyormuş!
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
13:04 Rusya adına 3 üst düzey isimden açıklamalar! Peskov, Şoygu ve Lavrov konuştu! Üçü de savaş sürecek dedi!
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Herkes Lviv'e gitmek istiyor ama şehirde barınacak yer kalmadı
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:05:22. #1.11#
SON DAKİKA: Böyle doğum günü kutlaması görülmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement