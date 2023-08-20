Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte UltrAslan tribününde futbolculara üçlü çektirdi.
Sarı-kırmızılıların KAP'a bildirdiği Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla bir araya geldi.
Dünyaca ünlü Faslı yıldız, UltrAslan'ın bulunduğu tribünde taraftarlarla futbolculara 3'lü çektirdi.
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