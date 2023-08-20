Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi - Son Dakika

Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi

Son Güncelleme: 20.08.2023 00:07

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi. Faslı yıldız, UltrAslan'ın bulunduğu tribünde futbolculara 3'lü çektirerek taraftarları sevindirdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte UltrAslan tribününde futbolculara üçlü çektirdi.

MAÇ BİTER BİTMEZ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların KAP'a bildirdiği Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla bir araya geldi.

Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi

3'LÜ ÇEKTİRDİ

Dünyaca ünlü Faslı yıldız, UltrAslan'ın bulunduğu tribünde taraftarlarla futbolculara 3'lü çektirdi.

Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi

Hakim Ziyech, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi - Son Dakika


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00:05 Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi
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SON DAKİKA: Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi - Son Dakika
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