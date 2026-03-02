Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe\'de korkutan istatistik

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanarak ligin iddialı takımlarından biri haline gelen Göztepe, şubat ayında Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Göztepe'de skor üretme problemi şubat ayında iyice belirginleşti. Ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından düşüşe geçen İzmir temsilcisi, bu süreçte çıktığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyotta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Şubat ayında ligde oynanan 4 maçta ise galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, rakip fileleri de havalandıramadı. Deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan İzmir ekibi, ardından sahasında Kayserispor ile 0-0 eşitliği bozamadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Son olarak hafta sonunda Eyüpspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan bir kez daha golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte Göztepe, son 6 haftada sadece 1 galibiyet elde ederken, şubat ayını ise gol atamadan tamamladı.
Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı isimler şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Golcü Juan ise son olarak Kasım 2025'te rakip fileleri havalandırırken, Janderson da son 4 maçta gol atamadı.Göztepe, şubat ayında Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.
