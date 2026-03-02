Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik - Son Dakika
Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik

Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe\'de korkutan istatistik
02.03.2026 17:15
Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Göztepe, şubat ayında ligde oynadığı 4 maçta da rakip kaleleri sarsmayı başaramadı.

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanarak ligin iddialı takımlarından biri haline gelen Göztepe, şubat ayında Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Göztepe'de skor üretme problemi şubat ayında iyice belirginleşti. Ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından düşüşe geçen İzmir temsilcisi, bu süreçte çıktığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyotta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

ŞUBAT AYINDA GOL DE YOK GALİBİYET DE

Şubat ayında ligde oynanan 4 maçta ise galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, rakip fileleri de havalandıramadı. Deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan İzmir ekibi, ardından sahasında Kayserispor ile 0-0 eşitliği bozamadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Son olarak hafta sonunda Eyüpspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan bir kez daha golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte Göztepe, son 6 haftada sadece 1 galibiyet elde ederken, şubat ayını ise gol atamadan tamamladı.

YENİ GOLCÜLER KATKI VEREMEDİ

Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı isimler şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Golcü Juan ise son olarak Kasım 2025'te rakip fileleri havalandırırken, Janderson da son 4 maçta gol atamadı.Göztepe, şubat ayında Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

