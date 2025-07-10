Portekiz ekibi Sporting'de forma giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in ismi uzun bir süredir İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile anılıyordu. İsveçli oyuncudan Arsenal'e transfer olmak adına şaşırtıcı bir hamle geldi.
Guia TV'de yer alan habere göre; Arsenal'e transfer olmak isteyen Gyökeres, Portekiz'le olan tüm bağlarını koparmak istediğini söyleyerek kız arkadaşı Ines Aguiar'ı terk etti. Haberde, golcü oyuncunun sadece Arsenal'e olan transferine odaklanmak istediği ve bu kararı aldığı belirtildi. İkilinin yaz tatillerini ayrı olarak farklı ülkelerde geçirdiği ifade edildi.
Sporting'de ikinci sezonunu tamamlayan yıldız forvet, bu sezon 52 maçta görev alarak 54 gol atıp 12 asist yaptı ve toplamda 66 gole doğrudan katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Böylesi görülmedi! Gyökeres, Arsenal'e transkfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı - Son Dakika
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