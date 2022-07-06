Bozdoğan'da Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Bozdoğan'da Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar devam ediyor

06.07.2022 12:54
Bozdoğan'da Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar devam ediyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bozdoğan Gençlik Merkezi, 467 metrekare alanı ile 7 gün 24 saat açık kütüphanesi, bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek. Bin 260 metrekare inşaat alanına sahip beş kulvarlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile yüzme bilmeyen kalmayacak. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yapmış olduğu protokol gereği ihalesini yapılarak çalışmalara başlayan Bozdoğan Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun devam eden inşaat çalışmalarını Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu yerinde inceledi. Beraberinde Yurt Hizmetleri Müdürü ve Şube Müdürleri birlikte yapım çalışmalarının sürdüğü alana giden İl Müdürü Fillikçioğlu, burada ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp, inşaat alanını gezdi.

İl Müdürü Fillikçioğlu, ilçe gençliğinin hizmetine sunulmak üzere yapım çalışmaları hızlı bir şekilde süren tesislerin kısa süre içinde ilçe gençliğinin hizmetine sunulacağını belirtti.

Bin 260 metrekare inşaat alanına sahip beş kulvarlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve 467 metrekare alanda kurulacak Gençlik Merkezinin 7/24 açık bir kütüphanenin bulunacağını kaydeden Fillikçioğlu" Gençler bizim umudumuz, gençler bizlerin ümidi. Bu projeler vatandaşlar tarafından ve en önemlisi gençlerimiz tarafından bizden talep edilmişti. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu destekleri ile göreve geldiğimiz gibi hummalı bir şekilde çalışmalarımızı yürüterek Bozdoğan'a Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu kazandırıyoruz. En önemli projelerimizden biri olan Bozdoğan Gençlik Merkezi, Türkiye'deki gençlik çalışmalarında ülkemize örnek bir gençlik merkezi olacağına inanıyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Bozdoğan, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bozdoğan'da Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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