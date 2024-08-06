Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ile bir araya geldi

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Bozüyük'ü temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ve teknik heyeti ile Ekim ayında başlayacak 2024-2025 sezonu öncesinde bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yöneticileri, teknik heyet ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden kulüp yöneticileri ve sporcular fikir alışverişinde bulundular. Başkan Bakkalcıoğlu'nun takımla da tanıştığı ziyarette takım antrenörleri yaptıkları çalışmaları anlatarak yeni sezon maçları için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Kulüp yöneticileri ve sporcular ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu'na, takıma verdiği destek için teşekkür ettiler.

Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda yeni sezon öncesinde ziyaretine gelen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, kulüp yöneticileri ve teknik heyetine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek takıma KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde başarılar diledi. - BİLECİK