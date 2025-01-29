Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Ligdeki Başarısını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Ligdeki Başarısını Sürdürüyor

Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Ligdeki Başarısını Sürdürüyor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar KFC 1. Lig A Grubu 18. hafta maçında Bodrum Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek, ligdeki 5. sıradaki yerini korudu. Takım, 1 Şubat 2025'te Beykoz ile karşılaşacak.

29.01.2025 10:24  Güncelleme: 10:27
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar KFC 1. Lig'i A Grubunun 18'inci haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı kendi evinde rahat kazandı.

Bozüyük Merkez Spor Salonu'nda oynanan TVF Kadınlar KFC 1. Lig'i A Grubunun 18'inci haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı kendi evinde Bodrum Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı misafir etti. 'Bizim Kızlar' müsabakayı ilk seti 27-25, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-16 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı puanını 36'a çıkararak, 12 takımlı ligde 5'inci sıradaki yerini korudu. 1 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 15.00'te, Üsküdar 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Ligdeki Başarısını Sürdürüyor - Son Dakika

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