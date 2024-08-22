Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı Stres Attı

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Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Bozüyük'ü temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 'Seramikle Sanat Terapisi' etkinliğine katılarak stres attı.

Seramikle Sanat Terapisi etkinliği, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda gerçekleştirdi. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'ndaki kadınlar da sezon öncesinde moral, motivasyonu artırmak ve stres atmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılım sağladı. Seramik tasarımcısı ve eğitmeni Aslı Nalbantoğlu eşliğinde seramik çamuru ile tanışan 'Bizim Kızlar', seramiğe elleriyle şekil vererek kendi tasarımlarını oluşturdu. - BİLECİK