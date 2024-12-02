Bozüyük Kadın Voleybol Takımı, Yeşilyurt\'u 3-1 Geçti

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nin 10. haftasında Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-1 kazandı.

İstanbul Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanan maçta üstün bir oyun sergileyen "Bizim Kızlar" ilk seti 25-16 kazanırken ikinci seti 22-25 kaybetti. Üçüncü seti 27-25 ve son seti de 25-18 alan "Bizim Kızlar" maçı 3-1 kazandı.

1.Lig mücadelesini A grubunda 4. sırada sürdüren "Bizim Kızlar" 8 Aralık 2024 Pazar günü Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda saat 14: 00'te Edremit Belediyesi Altınoluk Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı misafir edecek. - BİLECİK