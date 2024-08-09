Bozüyük\'te Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın maçı dev ekranda izlendi

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Bozüyük'te Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatlarındaki yarı final mücadelesi Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda izlendi.

Bozüyük Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımının İtalya ile karşılaşacağı maç için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kurdu. Canlı olarak izlenen maçı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu, Belediye Meclis ve encümen Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, Bozüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ve voleybolsever Bozüyüklüler büyük bir heyecanla izledi. Maç öncesinde alandaki yerlerini alan sporseverlerin kalbi bu akşam A Milli Kadın Voleybol Takımı için attı. 3-0'lık mağlubiyetle tamamlanan maçın sonucu sporseverleri üzerken Filenin Sultanları 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Maçın ardından açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile gurur duyduklarını belirterek "Mücadeleniz yeter.. Ayağınıza taş değmesin.. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı final mücadelesini Cumhuriyet Meydanı'na kurduğumuz dev ekranda değerli hemşehrilerimizle birlikte izledik. Filenin Sultanlarına verdikleri mücadele ve yaşattıkları heyecan için teşekkür ediyor, bronz madalya mücadelelerinde başarılar diliyorum." dedi. - BİLECİK