Bozüyük'te vatandaşlar milli maçı dev ekranda coşkuyla izledi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı yarı final maçını Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda takip etti. Türk bayrakları ve tezahüratlarla destek veren vatandaşlar, takımın 3-0 kazanıp finale yükselmesinin ardından büyük coşku yaşadı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile oynadığı yarı final karşılaşmasını dev ekrandan izledi.
Bozüyük Belediyesi tarafından yarı final karşılaşması için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu.
Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, açık havada takip ettikleri karşılaşma boyunca A Milli Takım'a alkış ve tezahüratlarla destek verdi.
Vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3-0 kazandığı ve Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldiği maçın ardından büyük coşku yaşadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Bozüyük'te vatandaşlar milli maçı dev ekranda coşkuyla izledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?