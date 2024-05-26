Bozüyük Vitraspor-1308 Osmaneli Belediyespor U17 Karşılaşmasında Antrenör Darp Edildi

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Bozüyük Vitraspor-1308 Osmaneli Belediyespor U17 karşılaşmasında misafir takımın antrenörü Tarıkcan Turgut'un darp edildiği iddia edildi.

1308 Osmaneli Belediyespor Antrenörü Tarıkcan Turgut'un, karşılaşma esnasında rakip takım antrenörü ve taraftarları tarafından darp edildiği belirtildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "1308 Osmaneli Belediyespor U17 takımımız 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 17.30'da Bozüyük Vitraspor U17 takımı ile Bozüyük Sentetik Saha'da karşı karşıya gelmiştir. Müsabaka rekabetin saygı kuralları çerçevesinde devam ederken takımımız maçın 50. dakikasında 2-1 öne geçmeyi başarmıştır. Bu esnada mağlup duruma düşmenin gerginliği ile birlikte rakip takım antrenörü takım antrenörümüz Tarıkcan Turgut'a sözlü hakaretlerde bulunmuş ardından fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Bu durumu gören rakip takım taraftarı da sahaya girerek oyuncularımıza ve teknik ekbimize fiziksel saldırıda bulunmuştur. Tüm bu olaylar sonrasında maçın hakeminin maçı tatil etmesini beklerken, maçın hakemi müsabakayı devam ettirmiştir. Bir spor müsabakasında bu tarz olayları tasvip etmediğimizin bilinmesini istiyoruz. Özlelikle altyapıda örnek olunması gerekilen yaş grubunda bu tarz olayların yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Bilecik'in güzide kulübü olan Bozüyük Vitraspor yönetiminin konu ile ilgili gerekli işlemleri yapacağına inancımız tamdır. Bozüyük Vitraspor ile oynadığımız takım maçlarında da İl Hakem Kurulu tarafından Bozüyüklü bir hakem atanmıştır. Bu atama sonrasında kulüp yönetimi olarak hem Bilecik ASKF Yönetimi hem de İl Hakem Kurulu ile görüşerek bu atamanın doğru olmadığını belirtip daha dikkatli atamaların yapılmasını talep etmiştik. Ancak bu müsabaka gösterdi ki taleplerimiz hem Bilecik ASKF hem de İl Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmamış olacak ki bu müsabakaya yine Bozüyüklü hakem atanmıştır. Dikkatsizce hakem atamasını yapan İl Hakem Kurulu'nu ve tüm suçlamayı İl Hakem Kurulu'na atarak sıyrılmaya çalışan Bilecik ASKF Yönetimi'ni ve Futbol İl Temsilcisi'ni esefle kınıyoruz. Bundan sonraki süreçte devletimiz ile tam işbirliği içerisinde olacağımızı, oyuncularımızın teknik ekiplerimizin ve taraftarlarımızın saha dışı olayların dışında kalarak sporun doğasına uygun hareket edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Kulübümüz üzerinde oynanmak istenen tüm oyunları sahada göstereceğimiz performansla bertaraf edeceğimizi ve yaşanan bu olayları sessiz kalanları kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadeleri yer aldı. - BİLECİK