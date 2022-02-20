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Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek - Son Dakika

Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek

20.02.2022 19:52
Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta temsil eden Bozüyük Vitraspor, ligin 12. haftasında karşılaştığı Bayırköy Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta temsil eden Bozüyük Vitraspor, ligin 12. haftasında karşılaştığı Bayırköy Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu Bozüyük Vitraspor'u yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı Şahinoğlu yaptığı açıklamada, "Bölgesel amatör ligde ilçemizi temsil eden Bozüyük Vitraspor'a ve yine bizim ilimizin takımlarından biri olan Bayırköy Spor'a başarılar diliyorum. Zaten dün akşam takımımız ile birlikteydik. Her zaman desteğimiz ve gönlümüz onlarla birlikte. Ayrıca Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun direktifi ile stat içinde kurduğumuz karavanımızda vatandaşlarımıza ücretsiz çay ikramımız maç boyunca devam edecek. Bir kez daha her iki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Maçın 48. dakikasında Özkan Kutlu'nun golü ile öne geçen Bozüyük Vitraspor, golün ardından pozisyon bulmaya devam etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında ise Bayırköy Spor'da forma giyen Tayyip Akdeniz durumu berabere getirerek maç skorunu kaydetti. - BİLECİK

Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek
Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek
Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek
Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek
Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek
Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek

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Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek Bölgesel Amatör Lig: Çiğli Belediyespor 1 0 Aliağaspor FK Bölgesel Amatör Lig: Çiğli Belediyespor 1 0 Aliağaspor FK Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi

Amatör Lig, Bayırköy, Bozüyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek - Son Dakika Spor


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