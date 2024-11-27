Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. grupta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, Kapaklıspor'u 3-2 yendi.
Bilecik İstasyon Stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi takım Bozüyük Vitraspor, konut takım karşısında baskılı oyun sergiledi. Bozüyük Vitraspor'un oyuncuları Eren Yakçın, Hakan Demir ve Oğuz Tavsamaz'ın bulduğu gollerle maçtan galibiyetle ayrılırken ligde puanını 11'e çıkardı. Bozüyük Vitraspor hafta sonu deplesmanda Tekirdağspor'a konuk olacak. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Bozüyük Vitraspor, Kapaklıspor'u Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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