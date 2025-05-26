Bratislava\'da Gümüş Madalya!

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Durgunsu Kano Regatta Yarışları'nda Muğla'nın gururu Rahmi Kaan Karahan, büyük bir başarıya imza attı.

Köyceğiz Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetişen genç sporcu, K1 Genç Erkekler 500 metre kategorisinde gösterdiği üstün performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. 24 farklı ülkeden toplam 423 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği prestijli organizasyonda Türkiye, 17 sporcuyla yer aldı. Milli sporcularımız toplamda 4 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak ülke sıralamasında 5. sırada yer aldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Köyceğiz Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetişen ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz Rahmi Kaan Karahan'ı ve onun gelişiminde büyük emeği bulunan antrenörümüz ve aynı zamanda Kano Milli Takım antrenörü Ahmet Ufuk Özcan'ı yürekten tebrik ediyoruz. Genç sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği bu tür başarılar bizlere gurur vermekte ve Türk sporunun geleceği adına umut olmaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza bundan sonraki yarışmalarında da başarılar diliyoruz" dedi. - MUĞLA