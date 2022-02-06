Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yeni kalecisi Inaki Pena ise performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları adeta mest etti.

İLK MAÇINDA MUSLERA'YI YAKALADI

Sporx'te yer alan habere göre, İspanyol kaleci, bu sezon Galatasaray kalesini koruyan Muslera, Fatih, İsmail'den sonra 4. isim oldu. Bu sezon Muslera 1 maçta yaptığı 4 kurtarışla en iyi performansı sergilemişti. Pena bu performansı ilk maçtan tekrarladı.

4 POZİSYONDA DA GOLE İZİN VERMEDİ

Aytemiz Alanyaspor, maç boyunca 14 kez şut çekerken bunları 5'i kaleyi buldu. Inaki Pena, 2'si net gol fırsatı olmak üzere toplam 4 çerçeveyi bulan vuruşta gole izin vermedi.

PAS İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Barcelona'dan transfer edilen Inaki Pena'nın pas istatistikleri de dikkat çekti. Maç boyunca ön alanda agresif pres yapan Alanyasporlu oyunculara karşın Pena'nın sakinliği ve isabetli pasları dikkat çekti. 22 yaşındaki Pena, 38 pasın yüzde 71'inde isabet sağladı ve bu pasların 23'ünü uzun attı.