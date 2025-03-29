Brazilian Star Paulista: 'Beşiktaş Namağlup Şampiyon' - Son Dakika
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Spor

Brazilian Star Paulista: 'Beşiktaş Namağlup Şampiyon'

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yenip namağlup unvanını korurken, Paulista önemli açıklamalarda bulundu.

29.03.2025 23:57
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Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Paulista, derbi galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Ligdeki tek namağlup şampiyon Beşiktaş" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Gabriel Paulista, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Paulista, "Öncelikle hocalarıma, sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada 90 dakika mücadele ettim ve dört aylık çok zor, çok acı verici bir süreçten çıktım. Kariyerim açısından, ailem açısından ağır bir sakatlıktan döndüm. Bu yüzden müteşekkirim. İkincisi Felix Uduokhai'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Operasyon geçirdi arkadaşım, çok büyük bir oyuncu. Buradan da ona en yakın zamanda takıma geri dönmesini diliyorum" diye konuştu.

"Hepimiz için çok önemli bir galibiyetti"

Maça ekstra motivasyon ile çıktıklarını dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, "Maçın önemini çok iyi biliyorduk. Beşiktaş tarihi açısından da çok önemli bir maç oldu. Ligdeki tek namağlup şampiyon takım bildiğiniz gibi Beşiktaş. Biz de bu motivasyonla çıktık. Ekstra motivasyon gösterdik. Oyuncular çok iyiydi. Herkes çok iyi oynadı. Hepimiz için çok önemli bir galibiyetti. Böyle devam etmeliyiz. Önümüzde mücadele edeceğimiz çok maç var" açıklamalarında bulundu.

"Namağlup tek şampiyon Beşiktaş"

Namağlup şampiyonluk unvanının kendilerinde kaldığını hatırlatan Paulista, "Bizim odak noktamız konsantrasyonumuz her zaman kendimiz, kendi oyunumuzu oynamamız. Tabii ki bazen yanlış kararlar olduğunu düşünüyoruz, itiraz edebiliyoruz. Bu futbolun içinde var. Bunu asla saygısızlık boyutunda olmayacak şekilde yapıyoruz. Bugün çok büyük oynadık. Herkes çok iyi oynadı. 90 dakika boyuncu arkadaşlarım her şeylerini verdi. Gerçekten çok önemli bir sonuç aldık. Hocamız bütün hafta bizle ilgilendi ve istediğimiz bir galibiyet aldık. Bence Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş, namağlup tek şampiyon Beşiktaş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Brazilian Star Paulista: 'Beşiktaş Namağlup Şampiyon' - Son Dakika

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