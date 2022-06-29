Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika
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Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı

29.06.2022 20:35
Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı

Premier Lig takımlarından Brentford, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den Keane Lewis-Potter için rekor bir teklif verdi. Ilıcalı'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda, Hull City'i satın alırken ödediği 24 milyon euroluk parayı tek transferden çıkarmış olacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City rekor bir transfere hazırlanıyor. İngiliz ekibinde forma giyen Keane Lewis-Potter'a Premier Lig takımlarından Brentford 20 milyon poundluk (23 milyon euro) teklif yaptı.

HULL CITY KARAR VERMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Ligi ekipleri West Ham United, Everton, Southampton ve Nottingham Forest'ın da listesindeki Keane Lewis-Potter için Brentford'dan 20 milyon poundluk teklif geldi. Brentford, geçen Ocak ayında kadrosuna katmak istediği oyuncu için 16+4 milyon poundluk yeni bir teklif yaptı. Hull City, teklif için süre istedi.

Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! Hull City'i satın aldığı parayı tek futbolcudan çıkaracak

KULÜP REKORU KIRILACAK

Acun Ilıcalı'nın takımı teklifi kabul ettiği takdirde İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Brentford, kulüp transfer rekorunu kıracak. Brentford'un daha önceki kulüp transfer rekorunu 13 milyon pound ile Kristoffer Ajer elinde bulunduruyor.

Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! Hull City'i satın aldığı parayı tek futbolcudan çıkaracak

ACUN ILICALI, HULL CITY İÇİN 24 MİLYON EURO ÖDEDİ

Acun Ilıcalı, Hull City'yi Ocak ayında satın almıştı. İngiliz basını, Ilıcalı'nın Championship'te mücadele eden Hull için 24 milyon euro ödediğini duyurmuştu.

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Son Dakika Spor Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika
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