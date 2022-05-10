Brezilya'da altın madalya kazanan tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Brezilya'da altın madalya kazanan tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

10.05.2022 23:50
Brezilya'da altın madalya kazanan tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanan milli tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'a döndü.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanan milli tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'a döndü.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden ve altın madalyanın sahibi olan Merve Yazıcı, Çarşamba Havalimanı'nda ailesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, antrenörleri ve komşuları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Yazıcı, Brezilya'da Türk bayrağını dalgalandırmaktan gurur ve onur duyduğunu ifade ederek, başarısında katkıları olan antrenörlerine teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merve Yazıcı'nın Samsun'a böyle büyük bir başarıyla dönmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Samsun'un bir spor kenti olduğunu ve Merve Yazıcı gibi birçok sporcunun daha Türkiye'de ve uluslararası müsabakalarda derece yapacağına inandığını bildiren Kasapoğlu, "Merve kızımızın bundan sonra da başarılarının devamını bekliyoruz. Başarısında emeği geçen tüm antrenörleri ve ailelerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da altın madalya kazanan tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'da çiçeklerle karşılandı
Brezilya'da altın madalya kazanan tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'da çiçeklerle karşılandı
Brezilya'da altın madalya kazanan tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'da çiçeklerle karşılandı
Brezilya'da altın madalya kazanan tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

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Altın Madalya, Merve Yazıcı, Brezilya, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Brezilya'da altın madalya kazanan tekvandocu Merve Yazıcı, Samsun'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


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