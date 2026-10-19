Brezilya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya kazandı

Brezilya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bocceciler, 11-18 Ekim'de Brezilya'nın Garibaldi kentindeki Dünya Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı. Dilanur Adanur kadınlar altın noktada dünya üçüncüsü olurken, Şeval Akçanlı ve Selma Kalanç kadınlar geleneksel takımlarda bronz madalya elde etti.
Milli bocceciler, Brezilya'da düzenlenen Dünya Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonası'nda 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, 11-18 Ekim tarihlerinde Garibaldi kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Dilanur Adanur, kadınlar altın nokta kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
Kadınlar geleneksel takımlar kategorisinde ise Şeval Akçanlı ve Selma Kalanç, bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA
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