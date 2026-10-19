Brezilya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya kazandı

Milli bocceciler, Brezilya'da düzenlenen Dünya Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonası'nda 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, 11-18 Ekim tarihlerinde Garibaldi kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Dilanur Adanur, kadınlar altın nokta kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Kadınlar geleneksel takımlar kategorisinde ise Şeval Akçanlı ve Selma Kalanç, bronz madalya kazandı.