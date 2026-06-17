Salon: Ankara
Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Nicolas Casado (Arjantin)
Fransa: Fanguedou, Danard-Selosse, Cazaute, Sylves, Ndiaye, Ratahiry (Gelin, Schalk, Stojiljkovic, Depie, Jaegy, Rotar, Elouga)
Brezilya: Bergmann, Diana, Tainara, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Rosamaria)
Setler: 22-25, 19-25, 15-25
Süre: 86 dakika
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Fransa'yı 3-0 yendi.
Brezilya, VNL'deki 5. galibiyetini alırken Fransa 4. kez yenildi.
Son Dakika › Spor › Brezilya, Fransa'yı 3-0 Geçti - Son Dakika
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