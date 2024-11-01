Brezilya Grand Prix'si Bu Hafta Sonu - Son Dakika
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Spor

Brezilya Grand Prix'si Bu Hafta Sonu

Brezilya Grand Prix\'si Bu Hafta Sonu

Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si 3 Kasım'da başlayacak. Verstappen lider konumda.

01.11.2024 15:02
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Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 21. yarışı Brezilya'da gerçekleştirilecek. Brezilya Grand Prix'si, 4 bin 309 uzunluğundaki Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış da 3 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. İlk kez 1973 yılında yarış yapılan bu pistteki en hızlı turu ise 2018'de 1: 10.540 derecesiyle Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas gerçekleştirdi.

Bu sezon son olarak yapılan Meksika Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk gören isim Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz oldu.

Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 362 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 315 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 291 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 251 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 240 puan

Takımlar

1 - McLaren: 566 puan

2 - Ferrari: 537 puan

3 - Red Bull: 512 puan

4 - Mercedes: 366 puan

5 - Aston Martin: 86 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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