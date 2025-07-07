Brezilyalı vatandaşın Türkiye hakkında söylediği ilk kelime gündem oldu

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuralsız Sokaklar programının bu haftaki bölümüne yaşanan bir diyalog gündem oldu.

O SORUYA FENERBAHÇE CEVABINI VERDİ

Brezilya sahillerinde gezen programın moderatörü, kumsalda voleybol oynayan bir grubun yanına gitti. Tatilini sürdüren Brezilyalılarla sohbet eden moderatör, Türkiye'den geldiğini söyleyerek ''Türkiye hakkında ne biliyorsun?'' sorusunu sordu. Bu soru üzerine Brezilyalı vatandaş tek kelimeyle cevap vererek, ''Fenerbahçe'' dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu anları sosyal medyada gündeme taşıdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarında birçok Brezilyalı ismin efsane haline geldiğini dile getirerek takımlarının Brezilya'daki popülerliğine dikkat çekti.