BRICS Spor Oyunları 2024 Kazan'da Başlıyor - Son Dakika
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BRICS Spor Oyunları 2024 Kazan'da Başlıyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS tarafından organize edilen 2024 Spor Oyunları, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da başlıyor. 12 gün sürecek olan oyunlarda 97 ülkeden 4 bin 751 sporcu mücadele edecek. 27 branşta madalya mücadelesi verilecek olan organizasyonda, 10 bin biletin tamamı satıldı ve eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz de elçiler arasında yer alıyor.

12.06.2024 15:11
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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS tarafından organize edilen 2024 Spor Oyunları, bugün başlıyor.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın ev sahipliği yapacağı oyunların açılış töreni bugün gerçekleştirilecek.

Toplam 12 gün sürecek oyunlarda, 97 ülkeden 4 bin 751 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor. 6. kez düzenlenecek organizasyonda, 27 branşta madalya mücadelesi verilecek.

17 spor tesisinin kullanılacağı oyunlar için satışa çıkan 10 bin biletin tamamının satıldığı belirtildi.

BRICS Spor Oyunları'nın bu yılki elçileri arasında eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz de yer alıyor. Rubin Kazan'da 10 yıl forma giyen Gökdeniz Karadeniz, 2023 Temmuz'da Rubin 2'nin teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor BRICS Spor Oyunları 2024 Kazan'da Başlıyor - Son Dakika

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