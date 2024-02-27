Brighton Hove Albion'un Japon futbolcusu Mitoma sezonu kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Brighton Hove Albion'un Japon futbolcusu Mitoma sezonu kapattı

Brighton Hove Albion\'un Japon futbolcusu Mitoma sezonu kapattı

Brighton Hove Albion'un Japon futbolcusu Kaoru Mitoma, sırtındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Teknik direktör Roberto de Zerbi, Mitoma'nın muhtemelen sezonun geri kalanında kadro dışında kalacağını belirtti. Mitoma, bu sezon Premier Lig'de 19 maçta forma giyerken 3 gol attı ve Japonya milli takımında da 20 kez forma giydi ve 7 gol attı.

27.02.2024 23:01  Güncelleme: 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'un Japon futbolcusu Kaoru Mitoma, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Basın toplantısında konuşan takımın teknik direktörü Roberto de Zerbi, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sırtındaki sorundan dolayı muhtemelen sezonun geri kalanında kadro dışında kalacağını söyledi.

De Zerbi, "Mitoma'yı Everton'a karşı dışarıda tutan sırtındaki sakatlıktı. Bu önemli bir sorun. Sanırım iki ya da üç ay oynamayacak, yani sezonu kapattı." ifadelerini kullandı.

Mitoma, bu sezon Premier Lig'de 19 maçta forma giyerken 3 gol attı.

Japonya milli Takımı formasını 20 kez giyen futbolcu, 7 gol atma başarısı da gösterdi.

Kaynak: AA

Japonya, Japon, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Brighton Hove Albion'un Japon futbolcusu Mitoma sezonu kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 00:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Brighton Hove Albion'un Japon futbolcusu Mitoma sezonu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement