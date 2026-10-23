Bruno Fernandes'in evine Como maçı sırasında hırsız girdi, çok sayıda eşya çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bruno Fernandes'in evine Como maçı sırasında hırsız girdi, çok sayıda eşya çalındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in evine, Como ile deplasmanda oynanan maç sırasında hırsız girdi. Cheshire Polisi, 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine gittiği adreste çok sayıda eşyanın çalındığını tespit etti; kulüp, ailesinin evde olmadığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.

Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.

Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.

Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.

Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA
Bruno FernandesManchesterGüncelSporSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:32:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Bruno Fernandes'in evine Como maçı sırasında hırsız girdi, çok sayıda eşya çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei