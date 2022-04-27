Bruno Peres ameliyat oldu - Son Dakika
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Bruno Peres ameliyat oldu

27.04.2022 17:39
Bruno Peres ameliyat oldu

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve aşil tedonunda yırtık oluştuğu belirlenen Bruno Peres, İstanbul'da ameliyat oldu.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve aşil tedonunda yırtık oluştuğu belirlenen Bruno Peres, İstanbul'da ameliyat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edemedi. Trabzon'da hastanede MR'ı çekilen ve sol aşil tendonunda yırtık oluştuğu belirlenen oyuncu bugün İstanbul'da ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, ameliyat sonrası 32 yaşındaki oyuncuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


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Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılan Peres ameliyat edilecek Trabzonspor'da aşil tendonu yırtılan Peres ameliyat edilecek

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bruno Peres ameliyat oldu - Son Dakika


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