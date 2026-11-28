Kocaelispor'un 32 yaşındaki Hırvat golcüsü Bruno Petkovic, yaklaşık 4 aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Teknik Direktör Selçuk İnan'ın şans vermesi durumunda Petkovic, Çorum FK maçında formasına kavuşacak.

Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Houthalen ile oynanan hazırlık maçının ardından sağ uyluk ön adalesinde ödem oluşan Bruno Petkovic, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonunda hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da hafta içinde yaptığı açıklamada, Hırvat golcünün Çorum FK karşılaşmasında takımda yer alabileceğini belirtmişti. Petkovic, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak Çorum FK mücadelesinde Selçuk İnan'ın görev vermesi halinde yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeniden yeşil-siyahlı formayı giyecek.

"Bir aksilik olmazsa inşallah belki de Çorum maçında aramızda olacak"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Bruno Petkovic'in sağlık durumuyla ilgili hafta içinde açıklamalarda bulunarak "Petkovic iyi durumda, onu söyleyebilirim. Fiziksel olarak çok iyi durumda değil ama en azından sakatlık olarak neredeyse tamamen iyileşti gibi. Bu hafta itibarıyla artık bizimle çalışmalarını yapacak. Bir aksilik olmazsa inşallah belki de Çorum maçında aramızda olacak" ifadelerini kullanmıştı.