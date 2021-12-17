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Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor

17.12.2021 18:46
Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası Bruno Pinheiro dönemi başlıyor. Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, Portekizli hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Teknik direktörlük konusunda Bruno Pinheiro ile anlaşan Beşiktaş, Portekizli hocaya imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

YAKIN ZAMANDA İSTANBUL'A GELECEK

A Spor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.

"PORTEKİZ LİGİ'NİN EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRÜ"

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, daha önce yaptığı açıklamada 45 yaşındaki teknik adam ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Kazancı, "Şu anda Portekiz Ligi'nin en başarılı teknik adamı, Estoril'in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Tüm ekonomik ve teknik bilgileri rapor halinde yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek." ifadelerini kullandı.

Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor

Portekiz, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor - Son Dakika Spor


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