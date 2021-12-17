Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor

Teknik direktörlük konusunda Bruno Pinheiro ile anlaşan Beşiktaş, Portekizli hocaya imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

YAKIN ZAMANDA İSTANBUL'A GELECEK

A Spor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.

"PORTEKİZ LİGİ'NİN EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRÜ"

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, daha önce yaptığı açıklamada 45 yaşındaki teknik adam ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Kazancı, "Şu anda Portekiz Ligi'nin en başarılı teknik adamı, Estoril'in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Tüm ekonomik ve teknik bilgileri rapor halinde yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek." ifadelerini kullandı.