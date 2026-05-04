Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

04.05.2026 08:57
Porto, 4 yıl sonra şampiyon olurken, Francesco Farioli’nin ilk sezonundaki başarısı “Bu adamı kim durduracak” yorumlarını beraberinde getirdi.

Portekiz Ligi’nde Alverca’yı 1-0 mağlup eden Porto, 4 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşırken teknik direktör Francesco Farioli de kariyerinde bir ilki yaşadı.

TEK GOLLÜ ZAFER ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Kritik mücadelede hata yapmayan Porto, Alverca karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle mutlu sona ulaştı ve uzun süren hasreti bitirdi.

FARİOLİ İLK SEZONUNDA ZİRVEDE

Genç teknik direktör Francesco Farioli, Porto’nun başında ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin ilk lig kupasını kazanan Farioli, önemli bir başarıya imza attı.

“BU ADAMI KİM DURDURACAK” YORUMLARI

Genç antrenörün ilk sezonunda elde ettiği bu başarı, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Farioli için “Bu adamı kim durduracak” yorumları yapılmaya başlandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
