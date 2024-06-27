Bu benzerlik onu da şaşırttı! Ronaldo'nun annesi Türk fenomeni paylaştı - Son Dakika
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Spor

Bu benzerlik onu da şaşırttı! Ronaldo'nun annesi Türk fenomeni paylaştı

Bu benzerlik onu da şaşırttı! Ronaldo\'nun annesi Türk fenomeni paylaştı

"Röportaj Adam" adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın EURO 2024 F grubunda oynanan Türkiye - Portekiz maçında yerinde takip ettiği sırada Cristiano Ronaldo ile aynı karede alan fotoğrafı gündem olmuş ve Portekizli yıldızın 2005'te hayatını kaybeden babasına benzetilmişti. Bu benzerlik karşısında Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da tepkisiz kalmadı. Meşhur kareyi TikTok hesabından paylaşan Dolores, "Çok benzer" notunu düştü.

27.06.2024 17:31
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Sosyal medya fenomeni "Röportaj Adam" Mahsun Karaca, Türkiye- Portekiz maçını tribünden takip etmiş, Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer aldığı fotoğraf viral olmuştu. Ronaldo'nun annesi de bu fotoğrafı paylaşarak Karaca'yı Ronaldo'nun babasına benzetti.

BABASIYLA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

"Röportaj Adam" ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, EURO 2024 F grubunda oynanan Türkiye - Portekiz mücadelesini tribünden izlemişti. Cristiano Ronaldo ile aynı karede bir fotoğrafı yayınlanan Karaca, Portekizli dünya yıldızının 2005'te yaşamını yitiren babasına benzetilmişti.

RONALDO'NUN ANNESİ PAYLAŞTI

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda oğluyla Mahsun Karaca'nın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak "Çok benzer" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Bu benzerlik onu da şaşırttı! Ronaldo'nun annesi, Türk fenomeni paylaştı

Cristiano Ronaldo, Mahsun Karaca, Sosyal Medya, Portekiz, Türkiye, Futbol, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu benzerlik onu da şaşırttı! Ronaldo'nun annesi Türk fenomeni paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • MERAK Ettiğimden?: Bende bu fotoğraf karesini ilk görünce fotomontaj zannetmiştim 47 3 Yanıtla
    Özcan Tekaltı: Bende montaj sandım başta 26 1
  • Osman Koca: ulen her türlü ayrıntıdan faydalanıoz valla 20 5 Yanıtla
    kamer tekeş: ne fayda gordun mesela? 6 7 Türk: nasıl ne fayda gördü sen bide onu mahsuna sor 11 1
  • Serkan Polat: Allah yürü ya kulum deyince rodaldonun babasına bile benzetiyor 21 1 Yanıtla
  • Emre Acar: Ronaldanın annesi mahsumun repliklerindeki ekstra işini biliyormu acaba :)))) 19 3 Yanıtla
  • Güven Yaşar: hiçte benzemiyor. bence ronaldonun anası Mahsunun son meslegini öğrendiyse ona iş atıyordur 12 4 Yanıtla
  • seyhan sönmez: Hiç bir şekilde benzemiyor resimdekiler 6 3 Yanıtla
  • Caner Çiftçi: adam her yerde bakan olması lazım imza yetkisi olmadan 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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