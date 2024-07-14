Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti - Son Dakika
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Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'da maça ilk 11'de başlayan Lamine Yamal, turnuva tarihinde finalde forma giyen en genç futbolcu oldu. Yamal, 17 yaşındayken İngiltere'ye karşı forma giyerek, bu rekoru Renato Sanches'ten aldı.

14.07.2024 22:43  Güncelleme: 22:57
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EURO 2024'ün finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Berlin'deki mücadeleyle yeni bir rekor daha kırarak tarihe geçti.

ŞAMPİYONA TARİHİNİN EN GENÇ FUTBOLCUSU OLDU

İngiltere maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde forma giyen en genç futbolcu oldu. 17 yaşındaki Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e ait rekoru kırdı.

PELE'NİN REKORU DA ALDI

Lamine Yamal, futbolun uluslararası en büyük iki organizasyonu olan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere finallerde forma giyen en genç oyuncu ünvanın da sahibi oldu. Dünya Kupası finalinde forma giyen en genç oyuncu rekoru, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'ye aitti. Pele, 1958 Dünya Kupası finalinde, 17 yaş 249 günlük iken İsveç'e karşı forma giydi. Brezilya'nın ilk Dünya Kupası'nı kazandığı final maçında Pele 2 kez fileleri havalandırdı ve takımının 5-2'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İspanya, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • atakan şimşek: vay Bee habere bak işte haber diye buna denir. Tam son dakikaya uygun bi haber degilmi. 3 1 Yanıtla

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