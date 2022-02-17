Bu gelişme en çok Mesut Özil'i sevindirdi! Heyecanla beklediği Löw haberi sonunda geldi

Millet İttifakı genişlerse oyu ne kadar olacak? Son anketten dengeleri değiştirecek sonuç

Sezon sonuna kadar İsmail Kartal yönetiminde olacak Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri yükseliyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli hocayla imza aşamasına geldiği ve yeniden Mesut Özil'le buluşacağı Alman basınında geniş yer buldu.

MESUT ÖZİL İLE LÖW'ÜN YOLLARI YENİDEN KESİŞECEK

Alman basınında çıkan haberlere göre, Mesut Özil ile Löw'ün Alman Milli Takımı'ndan sonra yolları Fenerbahçe'de yenide kesişecek. Dünyaca ünlü futbolcunun, Löw'ün sarı-lacivertlilerin başına geçmesiyle bambaşka bir kimliğe bürüneceği ve eski Mesut Özil'i futbolseverlere izleteceği belirtildi.

DİĞER ADAY JORGE JESUS

Haberlerde ayrıca Fenerbahçe için bir başka hoca adayının da Jorge Jesus olduğu ve iki hocanın da şu anda işsiz olduğu ifade edildi.