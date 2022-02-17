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Bu gelişme en çok Mesut Özil'i sevindirdi! Heyecanla beklediği Löw haberi sonunda geldi - Son Dakika

Bu gelişme en çok Mesut Özil'i sevindirdi! Heyecanla beklediği Löw haberi sonunda geldi

17.02.2022 00:11

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör Joachim Löw'le imza aşamasına gelmiş olmasına en çok Fenerbahçe'nin ünlü yıldızı Mesut Özil sevindi. Alman basınının haberlerine göre Mesut Özil, yeni sezonda en son Almanya Milli Takımı'nda çalıştığı Löw'le bambaşka bir oyun sergileyecek.

Sezon sonuna kadar İsmail Kartal yönetiminde olacak Fenerbahçe'de Joachim Löw sesleri yükseliyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli hocayla imza aşamasına geldiği ve yeniden Mesut Özil'le buluşacağı Alman basınında geniş yer buldu.

MESUT ÖZİL İLE LÖW'ÜN YOLLARI YENİDEN KESİŞECEK

Alman basınında çıkan haberlere göre, Mesut Özil ile Löw'ün Alman Milli Takımı'ndan sonra yolları Fenerbahçe'de yenide kesişecek. Dünyaca ünlü futbolcunun, Löw'ün sarı-lacivertlilerin başına geçmesiyle bambaşka bir kimliğe bürüneceği ve eski Mesut Özil'i futbolseverlere izleteceği belirtildi.

DİĞER ADAY JORGE JESUS

Haberlerde ayrıca Fenerbahçe için bir başka hoca adayının da Jorge Jesus olduğu ve iki hocanın da şu anda işsiz olduğu ifade edildi.

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Joachim Löw, Fenerbahçe, Mesut Özil, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu gelişme en çok Mesut Özil'i sevindirdi! Heyecanla beklediği Löw haberi sonunda geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bu gelişme en çok Mesut Özil'i sevindirdi! Heyecanla beklediği Löw haberi sonunda geldi - Son Dakika
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