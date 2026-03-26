Bu görüntüyü affetmediler! UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza - Son Dakika
Bu görüntüyü affetmediler! UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

26.03.2026 08:46
UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Nottingham Forest ile oynanan maçtaki olaylar nedeniyle deplasman ve para cezası verdi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki Avrupa deplasmanına taraftar götüremeyecek. Ayrıca UEFA, Fenerbahçe'ye toplamda 50 bin 500 avro para cezası kesti. Cezanın yanı sıra, Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu hasarın tazmin edilmesi için kulübün 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçmesi kararlaştırıldı.

DEPLASMAN YASAĞI GETİRİLDİ

UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere'de oynanan Nottingham Forest maçındaki olaylar sonrası Fenerbahçe'ye deplasmanda seyirci yasağı uyguladı. Buna göre sarı-lacivertliler, bir sonraki Avrupa deplasmanına taraftar götüremeyecek.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'ye 30 bin avro para cezası verildi. Ayrıca stadyumda meydana gelen zarar nedeniyle kulüp 20 bin 500 avro daha ceza aldı.

ZARARLAR KARŞILANACAK

UEFA, Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu hasarın tazmin edilmesi için kulübün 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçmesini kararlaştırdı.

    Yorumlar (1)

  • tm2kc2qn4n tm2kc2qn4n:
    görmemişler bak hele sizin avrupada ne işiniz vaaar oglimmmmmm 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat HGS kullanıcılarına büyük tuzak Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat! HGS kullanıcılarına büyük tuzak
İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi
Paşinyan’dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen
Metehan Baltacı tahliye edildi Metehan Baltacı tahliye edildi
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
Okan Buruk’tan Metehan Baltacı’nın tahliye edilmesine ilk yorum Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesine ilk yorum
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

09:12
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
09:07
Beyaz Saray’dan art arda gizemli videolar Biri silindi, ortalık fena karıştı
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
09:01
Ne yaptın sen Icardi İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
08:32
İran savaşı üzerinden bahis iddiası Trump’ın oğlu da aralarında
İran savaşı üzerinden bahis iddiası! Trump'ın oğlu da aralarında
08:29
Taraftar kahrolacak Osimhen’de bir operasyon daha
Taraftar kahrolacak! Osimhen'de bir operasyon daha
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
07:35
Türkiye’den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
