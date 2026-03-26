Bu görüntüyü affetmediler! UEFA\'dan Fenerbahçe\'ye şok ceza

UEFA, Fenerbahçe'ye Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle para ve deplasman cezası verdi. Sarı-lacivertli kulüp, bir sonraki Avrupa maçına taraftarsız çıkacak.

DEPLASMAN YASAĞI GETİRİLDİ

UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere'de oynanan Nottingham Forest maçındaki olaylar sonrası Fenerbahçe'ye deplasmanda seyirci yasağı uyguladı. Buna göre sarı-lacivertliler, bir sonraki Avrupa deplasmanına taraftar götüremeyecek.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'ye 30 bin avro para cezası verildi. Ayrıca stadyumda meydana gelen zarar nedeniyle kulüp 20 bin 500 avro daha ceza aldı.

ZARARLAR KARŞILANACAK

UEFA, Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu hasarın tazmin edilmesi için kulübün 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçmesini kararlaştırdı.