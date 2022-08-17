Kayserispor puan hesabında - Son Dakika
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Kayserispor puan hesabında

17.08.2022 15:14
Kayserispor puan hesabında

Bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek istiyor.

Ligin 2. haftasında sahasında İstanbulspor'u yenerek moral bulan Yukatel Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçından da puanla ayrılmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında başarılı bir futbol oynayarak müsabakayı yenilmeden tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncularının performansını yukarılara çekmeye çalışan teknik direktör Çağdaş Atan, bireysel hatanın minimuma indirilmesini ve pas yüzdesinin yükseltilmesini istiyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takımda kırmızı kart cezası biten Ali karimi takıma katıldı. Diğer yandan sakatlıkları bulunan Mame Tiam, Oliver Kemen ve Attamah, bu hafta forma giyemeyecek. - KAYSERİ

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Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor
Kaynak: İHA

İstanbulspor, Çağdaş Atan, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

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