Bu iş bitti! Mourinho\'nun Real Madrid\'in başına geçeceği tarih netleşti

11.05.2026 10:16
Jose Mourinho’nun 17 Mayıs’tan sonra Benfica’dan ayrılarak Real Madrid’in başına geçeceği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Benfica’nın 6 milyon euro tazminat kazanacağı öne sürüldü.

Jose Mourinho’nun yeniden Real Madrid’in başına geçeceği yönündeki iddialar futbol gündemine damga vurdu. Portekiz basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adamın Benfica’dan ayrılık süreci için kritik tarih netleşti.

BENFICA’DAN 17 MAYIS KARARI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Benfica yönetimi, Jose Mourinho’nun 17 Mayıs’tan önce takımdan ayrılmasına kesinlikle izin vermeyecek. Ancak Portekiz ekibinin, söz konusu tarihin ardından deneyimli teknik adamın ayrılığına onay verme kararı aldığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte gözler Mourinho’nun geleceğine çevrildi.

REAL MADRID İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İddialara göre Jose Mourinho, kamuoyu önünde çıkan haberleri yalanlasa da Real Madrid ile temaslarını sürdürüyor. İspanyol devinin Portekizli teknik adamla resmi görüşmelere devam ettiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların hız kazandığı öne sürüldü. Real Madrid yönetiminin, yeni sezon planlamasında Mourinho’yu önemli adaylardan biri olarak gördüğü ifade edildi.

BENFICA 6 MİLYON EURO KAZANACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde Benfica’nın önemli bir gelir elde edeceği belirtildi. Haberde, Mourinho’nun Real Madrid ile anlaşması durumunda Portekiz temsilcisinin 6 milyon euro tazminat kazanacağı aktarıldı.

REAL MADRID’DE TARİHE GEÇMİŞTİ

Jose Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam özellikle 2011-2012 sezonunda takımıyla topladığı 100 puan ve kazandığı şampiyonlukla kulüp tarihine geçmişti.

10:52
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor Arda’nın öğrencisi gelecek
Abdullah Kavukcu duyurdu Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Galatasaray’a gidiyor
Van’da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
