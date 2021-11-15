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Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit - Son Dakika

Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit

15.11.2021 18:56

Gruptan Hollanda'nın lider çıkmasını isteyen Karadağ'ın hocası Radulovic, bir kez daha Türkiye'yi yeneceklerini söyledi. Radulovic, "Türkiye adına evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Unutmayacakları bir gece yaşatmak istiyoruz" dedi. Radulovic'in Türkiye'ye neden bu kadar bilendiğini kimse anlamadı.

Hollanda'nın tarafını tuttuğunu ifade eden Hollanda'nın hocası Miodrag Radulovic, bir kez daha A Milli Takımımızı yeneceklerini söyledi. Radulovic, Türkiye'ye karşı bir plan hazırladığını vurguladı. Radulovic'in, Türkiye'ye karşı neden bu kadar bilendiğini kimse anlayamadı

İşte Radulovic'in açıklamaları:

"HERKES BU MAÇI KONUŞUYOR"

" Karadağ'da herkes, Türkiye maçını konuşuyor. Onlar için bu maçın önemini biliyoruz. Türkiye'nin hücum oynaması, bizim için daha iyi. Hollanda maçında topu onlara verdik, stoperleri de öne çektiler ve bu, işimize geldi. Türkiye için de bir şeyler hazırlıyorum. Şaka bir yana, büyük bir takıma karşı oynayacağız.

"RAKİBİMİZİ BLİYORUZ"

Rakibin artılarını ve eksilerini İstanbul'daki maçtan dolayı biliyoruz. Türkiye'ye çok saygı duyuyoruz ama bizim de kendimize olan saygımız sonsuz. Yarın çok iyi bir maç bekliyorum.

"YENMEK İSTİYORUZ"

Karadağ olarak Türkiye'yi yenmek istiyoruz. Hollanda maçında Türkiye'ye yardımcı olduk, puanı aldık. Halkımızın beklentisi çok yüksek. Türkiye'ye unutmayacağı bir gece yaşatmak istiyoruz.

"BİZ BU GRUPTAN ÇIKARDIK"

Biz bu gruptan çıkardık. Boş statta ve 30 bin kişinin önünde oynamak aynı değil. Norveç karşısında nasıl hakem hataları olduğunu da gördünüz, Hollanda karşısında seyirci varken oynadığımız oyunu da gördünüz. 30 bin kişi olduğunda tabii ki hakem de etkileniyor.

"CUMHURBAŞKANI GELECEKMİŞ"

Bu maça ne kadar değer verdiklerini biliyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın maça gelme durumu varmış. Futbola ne kadar önem verdiğini de burada görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı gelirse, kendisine 'hoş geldin' deriz, ama biz maça asılacağız ve son dakikaya kadar maçı kazanmak için sahada olacağız. Türkiye adına evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Türkiye için bir şeyler hazırlıyorum."

Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit

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Son Dakika Spor Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit - Son Dakika
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