Bu kadarı da insafsızlık! Rakip kaleci sakatlanıp yerde yatarken gol attılar

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alexander Isak, 40. dakikada Andy Robertson ve 90+6. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Crystal Palace'ın tek golü 71. dakikada Daniel Munoz'dan geldi.
Karşılaşmaya Crystal Palace'ın attığı gol damga vurdu. Mücadelenin 71. dakikasında gelişen Palace atağında Liverpoollu kaleci Freddie Woodman, karşı karşıya pozisyonda rakibine gol izni vermemesinin ardından sakatlık yaşadı. Kaleciden seken topu önünde bulan Daniel Munoz, Woodman'ın yerde yattığı sırada topu ağlara yolladı. Golün ardından büyük bir şaşkınlık yaşanırken, Liverpool oyuncuları ve taraftarlar, Daniel Munoz'a büyük tepki gösterdi.
İşte o an:
