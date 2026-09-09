Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş\'ta Vlahovic fırtınası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 5 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe derbisindeki performansıyla da dikkat çeken 26 yaşındaki forvet, kısa sürede takıma uyum sağladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetin mimarlarından biri olan 26 yaşındaki Sırp santrfor, Beşiktaş kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

5 MAÇTA 4 GOL

Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 5 resmi maça çıkan Vlahovic, rakip fileleri 4 kez havalandırarak skorer kimliğini konuşturdu. Yıldız isim, ilk 11'de sahaya çıktığı Çorum FK ve Fenerbahçe mücadelelerinde toplam 4 gol kaydederek galibiyetlerin başrolü oldu.

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

ITALIANO İLE YENİDEN YÜKSELİŞ

Juventus dönemi sonrası Fiorentina'dan eski teknik direktörü Vincenzo Italiano ile Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelen Vlahovic, tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki parıltılı grafiğini sürdürdü. Yıldız oyuncu, Italiano’nun görev yaptığı takımlarda çıktığı toplam 29 maçta 24 gol ve 4 asistlik muazzam bir katkı sağladı.

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

UYUM SÜRECİ HIZLI GEÇİLDİ

Kısa sürede takıma adapte olan ve arkadaşlarıyla saha içi uyumu yakalayan Sırp forvet, hem hücum hattındaki liderliğiyle hem de bitiriciliğiyle siyah-beyazlı camiada güven tazeledi.

Dusan Vlahovic, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
20:50
Canlı anlatım: Lizbon’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Lizbon'da ikinci gol geldi
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 22:33:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement