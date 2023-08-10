Bu kez Fred için kapışıyan ezeli rakiplerden Fenerbahçe daha önde - Son Dakika
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Bu kez Fred için kapışıyan ezeli rakiplerden Fenerbahçe daha önde

10.08.2023 18:01

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Fred transferindeki savaşında Fenerbahçe'nin önde olduğu iddia ediliyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Fenerbahçe en yüksek teklifi yaparken, Galatasaray'ın teklifi aynı seviyede.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya savaş verdiği Fred transferinde sarı-lacivertlilerin daha önde olduğu öne sürüldü.

FAVORİ FENERBAHÇE

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fred için en yüksek teklifi yapan Fenerbahçe, transferdeki favori takım konumunda. Galatasaray'ın ilgisi ve teklifi, temmuz ayında yapılan ile teklif ile aynı seviyede.

56 MAÇA ÇIKTI

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Bu kez Fred için kapışıyan ezeli rakiplerden Fenerbahçe daha önde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kez Fred için kapışıyan ezeli rakiplerden Fenerbahçe daha önde - Son Dakika
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