Bu kez Fred için kapışıyan ezeli rakiplerden Fenerbahçe daha önde

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya savaş verdiği Fred transferinde sarı-lacivertlilerin daha önde olduğu öne sürüldü.

FAVORİ FENERBAHÇE

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fred için en yüksek teklifi yapan Fenerbahçe, transferdeki favori takım konumunda. Galatasaray'ın ilgisi ve teklifi, temmuz ayında yapılan ile teklif ile aynı seviyede.

56 MAÇA ÇIKTI

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.