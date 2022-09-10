Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş - Son Dakika
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Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş

10.09.2022 17:06
Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş

Transfer döneminde bombaları bir bir patlatan Galatasaray'da transfer operasyonunu yürüten Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un çok isteyip de imzayı attıramadığı futbolcu ortaya çıktı. Timur'un Real Madrid'den Eden Hazard ile 2 görüşme gerçekleştirdiği ancak Belçikalı futbolcunun kulübünde kalmak istediği ifade edildi.

13 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer döneminin yıldızı oldu. Icardi, Mertens, Torreira ve Seferovic gibi dünyaca ünlü futbolculara imza attıran Timur'un Eden Hazard'ı getirmek için de büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.

"GELECEKTE NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Süleyman Rodop, Erden Timur'un Eden Hazard ile görüştüğünü açıkladı. Rodop sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sportif A.Ş. Başkanvekilimiz Erden Timur ile görüştüm; 'Çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?' diye sordum. Erden Bey, Eden Hazard ismini söyledi. İki görüşme yapılmış; Real Madrid'de kalacağını belirtmiş. Gelecekte neler olur göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşme bile gerçekleştirmiş! İşte Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu
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Son Dakika Spor Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş - Son Dakika
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