Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş

13 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer döneminin yıldızı oldu. Icardi, Mertens, Torreira ve Seferovic gibi dünyaca ünlü futbolculara imza attıran Timur'un Eden Hazard'ı getirmek için de büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.

"GELECEKTE NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Süleyman Rodop, Erden Timur'un Eden Hazard ile görüştüğünü açıkladı. Rodop sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sportif A.Ş. Başkanvekilimiz Erden Timur ile görüştüm; 'Çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?' diye sordum. Erden Bey, Eden Hazard ismini söyledi. İki görüşme yapılmış; Real Madrid'de kalacağını belirtmiş. Gelecekte neler olur göreceğiz." ifadelerini kullandı.