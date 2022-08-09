Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı

Bu sezon yaptığı transferler ile dikkat çeken Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor , Brezilyalı oyuncu Luccas Claro'yu kadrosuna kattı.

Kaynak: İHA

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