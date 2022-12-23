Klopp, Sacha Boey'i gözüne kestirdi! Liverpool, Galatasaray'ın genç yıldızı için kesenin ağzını açtı

Fransız haber sitesi Jeunes Footeux'ta yer alan habere göre Liverpool'un deneyimli hocası Jürgen Klopp'un Boey'i yakından takip ettiği ve oyuncuyu kadroya katmak için de harekete geçmeye hazırlandığını belirtti. İngiliz ekibinin, bu transferi bir an önce bitirmek istediği öne sürüldü.

KAPIYI 15 MİLYON EURODAN AÇACAKLAR

22 yaşındaki Fransız oyuncu, Temmuz 2021'de Ligue 1 kulübü Rennes'den Türkiye'ye sadece 1.15 milyon euroya gelmişti. Galatasaray, Liverpool'un talip olduğu her geçen gün performansını yükselten Boey'den en az 15 milyon euroluk gelir elde etmeyi bekliyor.

BAŞKAN KİMSEYİ SATMAYA NİYETİMİZ YOK DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışının ortasında kilit oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini belirtmişti. Özbek, "Birçok oyuncumuza teklif var. Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz" ifadelerini kullanarak ancak iyi teklifler gelmesi halinde oyuncu satacaklarını belirtmişti.