Bu transfer dengeleri değiştirecek! Norveçli yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bu transfer dengeleri değiştirecek! Norveçli yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

07.06.2022 10:43

Trabzonspor formasıyla geçirdiği sezonda top koşturan Norveçli yıldız ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandı. Oyuncunun kulübü Leipzig ile görüşmeler devam ediyor.

El Diario Vasco'nun haberine göre Beşiktaş, golcü oyuncu Alexander Sörloth ile anlaşma sağladı. Yıllık 3 milyon euro maaş ile el sıkışılan futbolcunun kulübü Leipzig ile pazarlıklar sürüyor. İki kulüp arasında ciddi bir aşama kaydedildiği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DA YILDIZI PARLADI

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü, 49 maçta 33 gol 10 asistle ile oynayarak beğeni toplamıştı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'dan ayrılıp, Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'in yolunu tutan golcü oyuncu, Trabzonspor'da gösterdiği performansa yaklaşamadı. Leipzig formasıyla 42 maçta 9 gol kaydetti. Sörloth, geçen sezonu ise Real Sociedad'ta kiralık olarak tamamladı ve 44 maçta 8 gol kaydetti.

Dengeleri bozacak transfer! Sörloth, Süper Lig devine imzayı atıyor
YORUMLAR
500
Ömer Koray Uzun'dan; Güven Yalçın, Can Bozdoğan, Salih Uçan ve Berke Özer açıklaması Ömer Koray Uzun'dan; Güven Yalçın, Can Bozdoğan, Salih Uçan ve Berke Özer açıklaması Kuzey'in golcüleri Trabzonspor'da hayat buldu Kuzey'in golcüleri Trabzonspor'da hayat buldu

Alexander Sörloth, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu transfer dengeleri değiştirecek! Norveçli yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Bu transfer dengeleri değiştirecek! Norveçli yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
10:30 Eskişehir'de birçok binanın duvarına aynı yazıyı yazdılar! Kimse anlamını çözemedi
10:26 Survivor'da yarışan Adem ve Atakan'dan büyük kavga! Set çalışanları devreye girdi
10:24 Bakan Özer'den güzel haber! 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıf tekrarı yapmayacak
10:22 Ebru Gündeş yeni aşka yelken açtı! İşte Kuzey Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı
10:20 Sosyal medya röportajında çirkin sözler! Rus turiste mikrofon uzatıp sordu: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi?
10:01 Fenerbahçe yönetimi, yalnızca Mehmet Büyükekşi'nin aday olması durumunda TFF seçimini protesto edecek
09:58 Ahmet Özal'dan iddialı sözler! Seçimlerde alacakları oy oranını söyleyip, "Azı olursa gelin" dedi
09:51 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti
09:42 Motorine 1,93 lira zam geliyor! Gelecek zamla beraber litre fiyatı İstanbul'da 27,87 liraya yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 10:58:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bu transfer dengeleri değiştirecek! Norveçli yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement