TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi - Son Dakika
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TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

27.08.2022 19:56
TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de tamamlandı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de tamamlandı.

Antakya EXPO alanında seremonik startla başlayan organizasyonda 84 yarış aracıyla 114 sporcu, 2 bin 800 kilometrelik yarış sonunda Eskişehir'de bitiş noktasına ulaştı.

TransAnatolia Rally Raid macerası, Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Eskişehir'de tamamlanan yarışmada sonuçlar şöyle:

Motosiklet:

1. Xavier de Soultrait (Fransa)

2. Michele Cotti (İtalya)

3. Ejder Erişti

Quad:

1. Hasan Yatkın

2. Rasim Akyalı

3. Kadir Dağlı

Otomobil:

1. Ahmet Bağce/Uğur Tepe

2. Hüseyin Kurt/Özaydın Dölek

3. Mithat Diker/Erdal Oral

SSV:

1. İsrafil Akyüz/Timur Sancak

2. Barbaros Yangın/Ali Osman Kutanoğlu

3. Federico Butto/Martino Albertini (İtalya)

Kamyon:

1. Marino Mutti/Andrea Mazzoleni (İtalya)

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Kaynak: AA

Eskişehir, Antakya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi - Son Dakika

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