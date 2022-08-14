Kurtdere Güreşlerinde Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - Son Dakika
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Kurtdere Güreşlerinde Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

14.08.2022 20:12
Kurtdere Güreşlerinde Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Geleneksel Kurtdere Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Geleneksel Kurtdere Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu. Büyük bir çekişme içinde gelen final güreşinde rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Zeybek altın kemerin sahibi oldu. Güreşlere katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu meydanda pehlivanlar gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gücünü gösteriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da izlediği final güreşlerinde kazanan Yusuf Can Zeybek oldu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nin finalini iki genç güreşçi Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüştekin yaptı. Güreş sonunda birinciliği elde eden Yusuf Can Zeybek'in kemerini Hulusi Akar taktı.

Üç gün süren 62'nci Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri final güreşiyle sona erdi. 85'i başpehlivan 2 bin 561 pehlivan kol bağladı. Bu yıl seyircilerin ücretsiz olarak takip ettiği Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerini Antalya'dan Yusuf Can Zeybek kazandı.

Hulusi Akar pehlivanlara başarılar diledi

Sabah saatlerinden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen 62'nci Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri tamamlandı. Güreşler devam ederken er meydanına gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar final maçı öncesinde Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüşalan'a başarılar diledi. Bakan Akar yaptığı kısa konuşmada pehlivanların er meydanında, Mehmetçiğin ise dağda mücadele ettiğini söylemesi büyük alkış aldı. Bakan Akar'ın konuşmasının ardından tribünlerden "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı. Bakan Akar, "Değerli güreş severler sizleri selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ata sporumuz, tarihimiz yağlı güreşlere katkıda bulunan herkese saygılarımı sunuyorum. Burada yenmek de var, yenilmek de var. Burada önemli olan Türk'ün gücünü göstermek. Bu meydanda pehlivanlar gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gücünü gösteriyor" dedi. Kırkpınar'ın rövanşı olarak adlandırılan Kurtdere Güreşleri'nde bu yıl favori pehlivanlar final yapamadı. Yılların başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil ikinci turda elenirken, Kurtdere Güreşleri'nde daha önce altın kemerin ebedi sahibi olan Orhan Okulu çeyrek finalde, iki kez başpehlivan olan İsmail Balaban ise yarı finalde elendi. Balıkesir'i finalde temsil eden Ertuğrul Dağdeviren ise yarı finalde sakatlanarak güreşi bırakmak zorunda kaldı. Rakibine elini öptürerek karşılaşmayı bırakan Ertuğrul Dağdeviren'le yarı finalde güreşen Yusuf Can Zeybek altın kemerin sahibi oldu.

62'nci Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Organizasyon boyunca Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın ev sahipliği takdir topladı. - BALIKESİR

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Mili Savunma Bakanı Akar, 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi Açıklaması Mili Savunma Bakanı Akar, 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi Açıklaması Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu
Kaynak: İHA

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Yusuf Can Zeybek, Hulusi Akar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurtdere Güreşlerinde Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - Son Dakika

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