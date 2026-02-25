Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford\'da yükseldi

Geride bıraktığımız yıllarda birçok kez iftar etkinliğine ev sahipliği yapan Manchester United'ın stadyumu Old Trafford, bu yılda da iftar etkinliğine ev sahipliği yaptı.

FASLI FUTBOLCU MAZROUI DE İFTARA KATILDI

Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından düzenlenen iftara, Manchester ekibinin Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğe katılanlar, oruçlarını 75 bin kişilik dünyaca ünlü Old Trafford Stadı'nda okunan ezanla açtı.

''BAZILARININ GELİP DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI LÜTUF''

MUMSC Başkanı Asif Mahmoud, Old Trafford'da iftar organizasyonu yaparak bir hayali gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "A takım oyuncularından bazılarının gelip deneyimlerini paylaşması bir lütuf. Umarım bugün burada olan çocuklardan bazıları, bir gün A takım oyuncusu olarak gelecekteki etkinliklerde konuşma yaparlar." ifadelerini kullandı.