TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Uşakspor, evinde zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'e 2-1 yenildi. Konuk Bucaspor 1928, maçın 37'nci dakikasında Berke ile öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertliler 45'inci dakikada penaltı kazandı, atışı gol çeviren Mehmet Fuat farkı ikiye çıkardı: 2-0. Uşakspor 85'inci dakikada Murad Han'ın golüyle umutlansa da 3 puanı İzmir ekibi hansine yazdırdı. Bu sonuçla Uşakspor 3 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı. Geçen haftaki Kırklarelispor mağlubiyetini telafi eden Bucaspor 1928 ise puanını 19'a yükseltip zirve yarışını sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928: 1-2 - Son Dakika

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