Bucaspor 1928: 1-2 - Son Dakika
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Bucaspor 1928: 1-2

15.10.2022 17:00
Bucaspor 1928: 1-2

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Volkan Okur, Caner Eroğlu, Hakan AkkaynakUŞAKSPOR: Vedat - Sezer, Safa, Şamil, Muzaffer (Dk. 86 Murad Han), Onurcan (Dk. 76 Sefer), Resul, Erhan, Ömer Faruk, Ahmet (Dk. 62 Berke), İbrahim (Dk. 87 Cem)BUCASPOR 1928: Kıvanç - Onur, Eycan, Alper (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Volkan Okur, Caner Eroğlu, Hakan AkkaynakUŞAKSPOR: Vedat - Sezer, Safa, Şamil, Muzaffer (Dk. 86 Murad Han), Onurcan (Dk. 76 Sefer), Resul, Erhan, Ömer Faruk, Ahmet (Dk. 62 Berke), İbrahim (Dk. 87 Cem)BUCASPOR 1928: Kıvanç - Onur, Eycan, Alper (Dk. 46 Ahmet), Taşkın, Furkan, Enes (Dk. 46 Abdullah), Erhan Çelenk (Dk. 84 İlhan), Berke (Dk. 75 Recep), Erhan Şentürk (Dk. 59 Saruhan), Mehmet FuatGOLLER: Dk. 37 Berke, Dk. 45 (Pen.) Mehmet Fuat (Bucaspor 1928), Dk. 85 Murad Han (Uşakspor)SARI KARTLAR: Resul (Uşakspor), Enes (Bucaspor 1928)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Uşakspor, evinde zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'e 2-1 yenildi. Konuk Bucaspor 1928, maçın 37'nci dakikasında Berke ile öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertliler 45'inci dakikada penaltı kazandı, atışı gol çeviren Mehmet Fuat farkı ikiye çıkardı: 2-0. Uşakspor 85'inci dakikada Murad Han'ın golüyle umutlansa da 3 puanı İzmir ekibi hansine yazdırdı. Bu sonuçla Uşakspor 3 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı. Geçen haftaki Kırklarelispor mağlubiyetini telafi eden Bucaspor 1928 ise puanını 19'a yükseltip zirve yarışını sürdürdü.


- Uşak
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Uşakspor'un rakibi Bucaspor 1928 Uşakspor'un rakibi Bucaspor 1928
Kaynak: DHA

Mehmet Fuat, Murad Han, Uşakspor, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928: 1-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928: 1-2 - Son Dakika
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